الإمارات: سنوقع اتفاقا حول الازدواج الضريبى مع إسرائيل

وأضاف الطاير فى مؤتمر صحفى بتل أبيب، أن هذه الزيارة ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدًا أن بلاده ستظل رائدة فى الاقتصاد والانفتاح وصنع السلام.
وتابع : "التعاون الاقتصادى مع إسرائيل سيتحقق بشكل ملموس"، موضحًا أنه سيتم توقيع اتفاق حول الازدواج الضريبى مع تل أبيب.
وكانت إسرائيل وقعت فى 15 سبتمبر الماضى، فى واشنطن برعاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اتفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان "تأييد سلام" مع البحرين.
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