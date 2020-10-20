عاجل.. وفاة الأمير السعودى نواف بن سعد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم الثلاثاء، فى بيان، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.



أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم الثلاثاء، فى بيان، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. ووفق البيان، سيُصلّى على الأمير السعودى الراحل، اليوم الثلاثاء، في مدينة الرياض.

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