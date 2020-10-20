السودان: لاعلاقة لمسألة حذفنا من قائمة الإرهاب الأمريكية بملف التطبيع مع إسرائيل

قالت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني، هبة محمد علي، إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

السودان: لاعلاقة لمسألة حذفنا من قائمة الإرهاب الأمريكية بملف التطبيع مع إسرائيلحمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية يفتح الباب أمام إعفائه من الديون

وكشفت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، أن السودان مطالب بتسديد حوالي 700 مليون دولار ديونا لواشنطن.

وأضافت أن الخرطوم تتوقع جملة من العائدات المالية والتقنية جراء خطوة رفع العقوبات الأمريكية.

وأكدت أنه لاعلاقة لمسألة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بملف التطبيع مع إسرائيل.

وأوضحت أن الخرطوم تسعى الآن إلى صدور قانون من قبل الكونغرس الأمريكي بغرض تحصين السودان من فرض أي عقوبات مستقبلا.

وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون.

وشددت على أهمية العمل على إصلاح قطاع البنية التحتية، وصياغة قوانين سودانية جديدة للاستثمار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن استعداد واشنطن لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد موافقة الخرطوم على دفع تعويضات لعائلات أمريكيين قتلوا في إفريقيا سنة 1998.