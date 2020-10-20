ليبيا تسجل 957 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالى يتخطى 50 ألفا

أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس



أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 50 ألفا و906 حالات. وبحسب المركز، فأن 570 حالة قد تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء فى ليبيا إلى 27 ألفا و832 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالى الوفيات إلى 746 حالة.

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