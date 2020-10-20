عاجل: طائرة استطلاع تركية تقصف قرى شمال سوريا.. وأنباء عن سقوط ضحايا

أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بسقوط ضحايا جراء قصف نفذته طائرة استطلاع تركية فى منطقة ديرك شمال شرقى سوريا.



أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بسقوط ضحايا جراء قصف نفذته طائرة استطلاع تركية فى منطقة ديرك شمال شرقى سوريا. وبحسب "سكاى نيوز" فأن طائرة الاستطلاع قصفت المنطقة الواقعة بين قريتى مزرى وديركا برافى فى منطقة ديرك بإقليم الجزيرة، وبحسب شهود عيان هناك ضحايا جراء القصف.

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