الخارجية السودانية: نأمل استكمال إجراءات الإزالة من قائمة الإرهاب في أسرع وقت

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه رفع إسم السودان من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب، معربة عن أملها في أن تستكمل الإدارة الأمريكية إجراءات تنفيذ إزالة إسم السودان من القائمة في أسرع وقت، إمتدادا للتعاون الذي وسم تعاملها مع السودان في هذا الأمر، وتعجيلا لخلاص الشعب السوداني مما خلفه هذا التصنيف من أضرار جسيمة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنها تلحظ إقرار الرئيس دونالد ترامب بإيجابية التحول الذي أحدثته الثورة السودانية، وتنصيب حكومتها الديمقراطية الانتقالية، راجية أن يتعزز هذا التعاطف وأن يتجسد في تعاون وارتباط إيجابي يعين على تحقيق المصالح المشتركة، وعلى إنجاز الغايات الكبيرة التي يتوجه إليها السودان.

وأشار البيان إلى "ضلال سياسات وتصرفات نظام انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 المخلوع، والذي كان قرار التصنيف الأمريكي بعض آثارها"، مؤكدة "رسوخ الإرادة السودانية لإحسان إدارة البلاد، وإعمار علاقاتها الخارجية، وتطويرها بما يحقق المصالح مع الشركاء وإيجابية الحضور الدولي".

وتعهدت وزارة الخارجية السودانية، بمواصلة مساعيها، والتعاون مع المؤسسات الشريكة بالبلاد لتخطي المصاعب كافة، ولوضع السودان في موضعه الدولي المعبر عن إرادة شعبه.