16 وفاة جديدة بسبب كورونا فى السعودية

وفى البيان اليومى للصحة السعودية حول مستجدات فيروس كورونا، أكدت تسجيل 385 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 342 ألفًا و968 حالة مؤكدة.
كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 375 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالى المتعافين إلى 329 ألفًا و270 متعاف.
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