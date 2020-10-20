الأردن يعلن فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع

كما أعلن الخصاونة، بحسب "روسيا اليوم"، عن فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع اعتبارا من يوم السبت من الساعة 10 ليلا للمؤسسات، و11 ليلا للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، كما سيتم إصدار "أوامر دفاع" تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم فى المطاعم.

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