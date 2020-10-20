فلسطين : 8 وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وفى بيان صحفى، أوضحت الكيلة أن قطاع غزة هو الأكثر تسجيلاً لإصابات فيروس كورونا، بحصيلة بلغت 99 إصابة. وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن إجمالى إصابات فيروس كورونا بلغت 58595 إصابة مؤكدة بين الفلسطينيين، إصابة إلى 492 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس منذ انتشار الوباء فى مارس الماضى.

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