الأمين العام للجامعة العربية يوجه بتشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس النواب

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، حيث ستضم هذه البعثة التى يرأسها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة السفير أحمد رشيد خطابى، فى عضويتها مجموعة من المتابعين ينتمون لجنسيات عربية مختلفة باستثناء جنسية بلد المقر.





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