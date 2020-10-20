قوات الاحتلال التركى تخلى أكبر نقطة مراقبة فى شمال غرب سوريا

بدأت القوات التركية، اليوم الثلاثاء، انسحابها من أكبر نقاط المراقبة التابعة لها فى شمال غرب سوريا، وذلك تطويقها من قوات الجيش العربى السورى لأكثر من عام، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.





وبحسب "فرانس برس" والمرصد السورى، أشار سكان مدينة مورك شمال حماة، إلى خروج أكثر من 20 شاحنة كبيرة تحمل معدات عسكرية وغرفًا مسبقة الصنع، وعددًا من المدرعات وناقلات الجند التركية و4 حافلات، ترافقها 6 سيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية.

كما أشارت المصادر إلى أن القوات التركية تقوم منذ ثلاثة أيام وعلى مدار 24 ساعة، بتفيك الأسقف والغرف وكل محتويات القاعدة ووضعها على شاحنات.

وأوضح مسؤولون أن التفاهمات الروسية التركية انتهت إلى إخلاء القواعد التركية من مناطق سيطرة الجيش السورى فى ريف حماة، ونقلها كخطوة أولى إلى قاعدة قوقفين فى ريف إدلب الجنوبى، تمهيدًا لنشرها بطول أتوستراد حلب اللاذقية.

وتنشر تركيا 12 نقطة عسكرية فى مناطق سيطرة الجيش السورى فى مناطق ريف حماة وإدلب وحلب، أكبرها فى مدينة مورك، ومن المتوقع خروج جميع تلك القواعد قبل نهاية العام الحالى.

وأكد المرصد السورى بدء القوات التركية بعد منتصف الليل الخروج من مورك، لافتًا إلى أنها تستعد أيضًا لإخلاء نقاط أخرى، على أن تتمركز فى مواقع جديدة. فيما لم تصدر أنقرة أى بيان رسمى بشأن عملية الانسحاب، خاصة وأنها أكدت مرارًا عدم رغبتها فى الانسحاب.