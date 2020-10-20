“التجارة” تستدعي أكثر من 14 ألف سيارة “مازدا”

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، استدعاء 14,333 مركبة مازدا “CX-9” موديلات عامي 2015 – 2016.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء سببه احتمالية حدوث تشققات في خرطوم تنفيس خزان الوقود بسبب درجات الحرارة العالية، قد يؤدي أثناء إعادة التزود بالوقود إلى تسرب الوقود وخطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
وطالبت التجارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من موقع الاستدعاء (recalls.sa)، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
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