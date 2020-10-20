أعلن الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات فى مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، أنه بعد توقيع مذكرات التفاهم المشتركة، سيبدأ التبادل البريدى بين البحرين وإسرائيل قريبًا، مضيفًا أن ذلك التعاون سيكون له مردود اقتصادى إيجابى خلال الفترة المقبلة.





ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، قال بن خليفة، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لنشر ثقافة السلام فى العالم، وتطلعات المملكة لمزيد من الاستقرار والازدهار فى الشرق الأوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين تعلن بدء التبادل البريدى مع إسرائيل قريبًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.