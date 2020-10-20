  أنور قرقاش: الإمارات أحد أهم الداعمين لـ ”الأونروا” 

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم الداعمين لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "التقيت اليوم مفوض وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، وتناولنا متطلبات الوكالة خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "دولة الإمارات أحد أهم الداعمين لـ "الأونروا" ونحن مستمرون في مساندة عملها الحيوي في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق".

وكان المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني، قال إن "فجوة تمويل الوكالة تبلغ حتى الآن 130 مليون دولار"، مؤكدا أن الوكالة تحتاج إلى 40 مليون دولار لمواصلة عملياتها الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون لاجئ تأثروا بالصراع قادمين من سوريا أو يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحذر لازاريني، من تداعيات عجز التمويل البالغ 130 مليون دولار، وسط الانتشار القوي لفيروس "كورونا"، وذلك خلال اجتماع اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المختصة بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم، والذي عقد في مقر الجمعية الدائم في نيويورك.

وأوضح لازاريني أن "هناك حاجة ماسة لـ 15 مليون دولار من هذا المبلغ، لدعم خط إمدادات الغذاء في قطاع غزة لأكثر من مليون لاجئ، في ظل أزمة كورونا الحالية".

وتواجه "الأونروا" طلباً متزايداً على خدماتها بسبب زيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها، وهشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم، لكنها تعاني من أزمة مالية حادة بسبب وقف الولايات المتحدة الدعم المقدم لها، والمقدر بنحو 360 مليون دولار سنوياً، منذ يناير الماضي.