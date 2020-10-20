أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 50 شخصا قضوا على يد "داعش" في محافظة كركوك، شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن "الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية وخلال عملية تفتيش وتطهير القرى والقصبات في قرى محافظة ‫كركوك، عثرت على مقبرة جماعية في إحدى القرى"، وفق موقع "السومرية" المحلي.

وأضاف أن المقبرة "تحتوي على رفات أكثر من 50 جثة تعود لأشخاص تم إعدامهم من قبل عصابات ‫"داعش" الإرهابية أثناء فترة سيطرتهم على القرية".

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تأمين جزء من جزيرة تعد مأوى وطريق ناقل للإرهابيين في شمال البلاد.

وأوضح الخفاجي، أن عملية للجيش العراقي والقوات الخاصة انطلقت صباح اليوم بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، لتطهير جزيرة كنعوص "شمال قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق".

وبيّن الخفاجي أن القوات بدأت بالجزيرة الشرقية القريبة من قرية كنعوص التي تعد مأوى للإرهابيين واستخدمت طريقا ناقلا للعناصر الإرهابية، لذلك فالعملية مهمة جدا خصوصا لتأمين جنوب الموصل مركز نينوى، وكذلك شمال محافظة صلاح الدين وباتجاه ديالى شرقي البلاد.

وأضاف أن العملية بدأت بنصب جسر وانطلاق القوات باتجاه الجزيرة، وتم تأمين الجزء الجنوبي منها.