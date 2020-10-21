المغرب يتفاوض مع 3 شركات لتوفير لقاح كورونا

وفى جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية لمجلس النواب الموجهة لرئيس الحكومة المغربية حول السياسة العامة، قال العثمانى إن "الحكومة تحرص فى هذا المجال على أن تتموقع دوليًا، ومن هنا كانت اتفاقيتان مع شركتين منتجتين لهذا اللقاح، وهناك اليوم مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) بمجرد وجوده فى السوق الدولية".
وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة أن يكون هذا اللقاح "آمنا وفعالاً"،مذكرًا بأن المملكة قامت بتدابير استباقية لتوفير اللقاح تنفيذًا للتوجيهات الملكية.
كما أكد العثمانى على أن المغرب سيكون من ضمن البلدان الأوائل فى العالم التى تحصل على اللقاح حال توفره. وأعرب عن أمله فى أن يكون اللقاح متوفرًا بحلول مطلع السنة المقبلة.
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