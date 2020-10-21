عاجل .. غارة إسرائيلية على ميليشيات موالية لإيران جنوبى سوريا

وقالت الوكالة، إن صاروخا أصاب مدرسة فى قرية بريف القنيطرة الشمالى، دون أن تقدم مزيد من التفاصيل.
كما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، عن هجوم صاروخى على المنطقة، قائلا إن إسرائيل هى المسؤولة "على الأرجح".
وقال المرصد، إن الهجوم أصاب قاعدة لميليشيات موالية لإيران فى الجنوب السورى.
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