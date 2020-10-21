وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توافر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، وذلك للعمل لدى الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
وأكدت أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر المقبل.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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