الأمم المتحدة : الأطراف الليبية اتفقت على فتح المعابر البرية والخطوط الجوية

وأضافت ويليامز، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أنه تم الاتفاق أيضا على اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت البترولية لضمان استمرار إنتاج النفط، كذلك جرى الاتفاق على خفض التصعيد العسكرى واستمرار الهدنة.
كما أشارت ويليامز إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى الأطراف الليبية لإجراء انتخابات عاجلة.
كذلك رأت أنه يمكن التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، مطالبة بوقف التدخل الخارجى الذى يعمق الأزمة.
وكانت قد بدأت أمس الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة بجنيف لليوم الثانى محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) فى جولتها الرابعة، برعاية الأمم المتحدة، والتى من المقرر أن تستمر حتى 24 أكتوبر الجارى.
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