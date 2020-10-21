الأحوال المدنية تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية فأعلى ، للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وفقاً للتفاصيل للشروط التالية :
-أن يكون سعودي / سعودية الأصل والمنشأ بإستثناء من كان مع والديه أثناء خدمة الدولة بالخارج .
-حسن السير والسلوك وعدم الإدنة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
-ألا يكون متزوج من أجنبية ، وألا تكون متزوجة من أجنبي .
-سريان الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب .
-أن يكون المتقدم / المتقدمة لائق طبياً .
وأكدت أن استقبال الطلبات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) مع إرفاق المستندات بصيغة بي دي إف ” السيرة الذاتية بها العنوان وصورة الهوية الوطنية ، والمؤهل الدراسي .
وأشارت أن تحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات ، وأن الترشيح النهائي بعد الإنتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات ، مع إحضار أصل المؤهلات العلمية والهوية الوطنية وصورتين شخصية عند إجراء المقابلة ، ومعادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة ، وسيتم استبعاد أي طلب مخالف .
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