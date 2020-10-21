الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية جديدة لخدمات النقل الجوى

وقالت وكالة أنباء "الإمارات"، إنه تم التوقيع على الاتفاقية بين عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، وبين يسرائيل كاتس وزير النقل الإسرائيلى، وذلك خلال لقائهما فى مطار بن جوريون الدولى فى تل أبيب أمس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك فى قطاع الطيران المدنى وبحث سبل التعاون بين البلدين.

ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 28 رحلة ركاب فى الأسبوع إلى مدينة تل أبيب ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات بالإضافة إلى رحلات الشحن، أما الرحلات غير المجدولة فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.