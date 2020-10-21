إجراءات أمنية غير مسبوقة تزامنا مع مظاهرات تدعو لإسقاط الحكومة بالخرطوم

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، إجراءت أمنية غير مسبوقة حيث تم إغلاق مركز المدينة، وانتشرت قوات أمنية بالقرب من القيادة والقصر الجمهوري ومجلس الوزراء والوزارات.

الخرطوم.. إجراءات أمنية غير مسبوقة تزامنا مع مظاهرات تدعو لإسقاط الحكومةقوى سياسية في السودان تستعد لمليونية لإسقاط الحكومة الانتقالية

وأفاد مراسلنا بأن وحدات من الجيش انتشرت بكثافة وأغقلت جميع الجسور الرابطة بين الخرطوم وبحري وأم درمان في الاتجاه المؤدي للخرطوم.

وتتزامن هذه الإجراءات الأمنية المشددة مع المظاهرات التي دعت لها أكثر من قوة سياسية ومنظمات مدنية لإسقاط الحكومة الانتقالية الحالية.