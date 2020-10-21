المرصد السورى: القصف الإسرائيلى على القنيطرة استهدف جماعات لحزب الله وإيران

كان الجيش الإسرائيلى، قد أطلق مساء أمس الثلاثاء، صاروخًا على موقع فى القنيطرة بجنوب سوريا، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

من جهته أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القصف استهدف "مقرّا للميليشيات الإيرانية".