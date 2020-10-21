جائحة كورونا اجتاحت جميع الدول واثرت في اقتصادها وأوضاعها الاجتماعيه والسياسيه، وكانت المملكة العربيه السعوديه اول من تدارك وانتبه سريعا للتعامل مع هذه الجائحه بوقفة شجاعه وقويه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله جميعا ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم فقامتا بجهد عظيم وكبير في مواجهة الحائحة حتى اصبح جهودهما مضربا للمثل في دول العالم ، فقررت وزارة التعليم ممثلة بوزيرها الدكتور حمد ال الشيخ بإقرار التعليم عن بعد لجميع منسوبيها منذ ضرب الجائحه لبلاد العالم ثم واصلت الوزاره مجهوداتها في التعليم عن بعد الفصل الاول عن طريق منصة مدرستي فهيأت اداراتها ومكاتبها ومدارسها وطلابها ومعلميها لهذه المنصه وقامت بجهود كبيره في التعليم والتدريب ومساعدة الطلاب الذين لايملكون سبل الوصول للتقنية والاجهزه بتوفير الاجهزه لهم عن طريق برنامج تكافل، حتى أصبح طلاب المملكة العربيه السعوديه مهيئين للتعليم عن بعد بكل جدارة واحتراف ، وذللت جميع الصعاب والعقبات امام الجميع، لتصل وزارة التعليم للنجاح الباهر والعظيم الذي شهد لهم بذلك العالم اجمع ، شكرنا وتقديرنا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله ولوزارة التعليم على ماو صلنا اليه من تقدم عظيم في التقنيه المفيده التي أصبحت نظره مستقبليه للتطبيق الدائم في مشاريع الوزارة التعليميه. بقلم الكاتب الدكتور حامد الحربي

قائد مدرسة صقر الجزيره المتوسطه

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