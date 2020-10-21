المحجوب : وقف إطلاق النار لا يمكن أن يستمر مع وجود المرتزقة فى ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، اللواء خالد المحجوب، إن اجتماعات جنيف تبحث آليات لإخراج المرتزقة وجميع العناصر الأجنبية من ليبيا، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يستمر مع وجود المرتزقة فى البلاد.





وأضاف المحجوب، فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز عربية"، أن التدخلات الأجنبية عمقت الأزمة فى ليبيا. وبدأت المحادثات العسكرية المباشرة بين طرفى الصراع فى ليبيا، يوم الإثنين، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين، ووضع خطة مشتركة لتفكيك المجموعات المسلحة فى مختلف أنحاء البلاد والتفاهم حول منطقتى سرت والجفرة وإبقائها منطقة منزوعة السلاح ومساحة آمنة.

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