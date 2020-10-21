الجزائر: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 55 ألفا و91 مصابا

وقال فورار، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن الجزائر سجلت 252 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم واحد.
وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 38 ألفا و482 حالة، وأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 37 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجارى.
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