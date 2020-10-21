حرس الحدود بجازان يحبط تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الجهات الأمنية تمكنت – بتوفيق الله – من إحباط محاولة تهريب 2542 كيلو جراماً من مادة القات المخدرة بمنطقة جازان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون – بعون الله وتوفيقه – سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.
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