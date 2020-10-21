الأردن يسجل 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنيين قادمين من الخارج، و2646 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 100 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7 آلاف و183 حالة، كما سُجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 443 حالة.

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