السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة

وأوضح عبدالرحمن شمس فى تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، أن عدد المعتمرين حتى الآن وصل إلى 45 ألفا فضلا عن 120 ألف مصلٍ منذ انطلاق المرحلة الثانية للعمرة، مبينا أن "آلية الحجز للمعتمرين من خارج المملكة تكون عن طريق الشركات المعتمدة، وسيكون القدوم من خلال مجموعات وليس أفرادا".
وتابع بحسب "روسيا اليوم" : "لم نسجل أى حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن والأمور تسير وفقًا لما مخطط لها، وبدء العمل مع الشركات والوكلاء المعتمدين تمهيدا لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك فى المرحلة الثالثة التى تبدأ فى بداية شهر نوفمبر".
وأدى المواطنون والمقيمون صلاة الفجر فى المسجد الحرام الأحد مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل المملكة بنسبة 75 %من الطاقة الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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