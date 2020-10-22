السعودية تعين آمال المعلمى سفيرة لها فى النرويج

ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، أدت المعلمى، القسم سفيرة للمملكة فى العاصمة النرويجية أوسلو، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال "المعلمى"، إن هناك تطورات عدة تشهدها جميع فئات المجتمع السعودى، وكان أبرزها ما تحقق للمرأة الذى استلزم تحقيق أهدافها التنموية.

وأضافت أن وجود سفيرتين فى السعودية أمر جيد، معبرة عن تطلعها إلى أن تعزز المملكة تمكين المرأة بالمزيد من مثل تلك القرارات فى المستقبل.

وقبل حصولها على المنصب الدبلوماسى، شغلت آمال المعلمى، مدير عام المنظمات والتعاون الدولى فى هيئة حقوق الإنسان الرسمية بالسعودية.

وحصلت السفيرة الجديدة شهادة دراسات عليا فى الاتصال الجماهيرى والإعلام من "جامعة دنفر" فى الولايات المتحدة، وبكالوريوس آداب تخصص في إنجليزية من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن فى السعودية، فضلا عن زمالة مركز الدراسات الإسلامية فى جامعة "أكسفورد" فى المملكة المتحدة.