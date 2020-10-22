قرقاش: أمن الخليج يبدأ ببناء الثقة المتأثرة سلبا بتدخلات إيران

وأضاف قرقاش وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن الإمارات على قناعة بأن تفادى التصعيد وانتهاج المسار السياسى هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره. كما أكد أن اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربى ضرورى ومهم، ولكن لا يمكن النجاح فى خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار دون معالجة الأعمال العدائية القائمة ومن ضمنها التهديد الصاروخى ودعم الميليشيات.

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