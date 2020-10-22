مقتل جندى عراقى فى انفجار بـ كركوك

افاد مصدر أمنى عراقى، الخميس، إن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على دورية عسكرية ضمن قضاء داقوق فى كركوك، ما أدى الى مقتل احد الجنود وإصابة اثنين بجروح".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقى العلاج".