الدفاع المدني والطوارئ يواصل إطفاء حريق السعودية الهائل

تمكنت فرق الدفاع المدني والطوارئ، اليوم الخميس، من إخماد نحو سبعين في المئة من حريق تنومة المندلع من ليلة أمس في جبال غلامة جنوب السعودية.

وكان الحريق قد انتشر ليلة أمس داخل الأحراش والغابات الوعرة بفعل الرياح السريعة، إلا أن الفرق المعنية تمكنت من تطويق المنطقة وتقليل الخسائر البشرية من خلال سرعة الإخلاء وإجلاء السكان من منطقة الحرائق.

وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أوضح أمس أن مدني تنومة تلقى بلاغًا، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامه قرية الظهارة بمحافظة تنومة - شمال منطقة عسير.

وتم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جدًا يصعب معها مباشرة الآليات، وقد تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث.

كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقًا للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازيًا في المواقع السكنية المجاورة.