وزير خارجية إيطاليا: ندعم الحوار الليبى وفق مبادرات الأمم المتحدة

وأضاف وزير الخارجية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أنه يبحث مع وزير داخلية الوفاق تطورات الوضع فى ليبيا. تجدر الإشارة إلى أن المسار الأمنى الذى انطلق قبل يومين فى جنيف، يشكل أحد المسارات الثلاثة التى تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادى والسياسى، والتى انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020).

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