الدفاع المدنى السعودى يحاصر حريق تنومة ولا إصابات

وقال الدفاع المدنى فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن الفرق تعمل على محاصرة الحريق، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أى إصابات حتى الآن.
وتواصل قوات الدفاع المدنى فى السعودية، صباح الخميس، جهودها لإخماد حريق هائل اندلع مساء الأربعاء، بمنطقة وعرة بجبل غلامه بمحافظة تنومة شمال منطقة عسير، وتصدر هاشتاج يحمل اسم "حريق تنومة" الأعلى تغريدا فى السعودية وعدد من الدول العربية، وأعرب المغردون عن تضامنهم مع المملكة ودعواتهم لله لحماية الأشقاء فى السعودية وسلامتهم من أى أذى.
يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية فى منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال.
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