أمير سعودي يتحدث عن الاختلاف بين نظامي الحكم في السعودية وتركيا

نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، سلسلة تغريدات أوضح فيها الاختلاف بين نظامي الحكم في السعودية وتركيا، وذلك وسط استمرار توتر العلاقات بين البلدين.

وقال الأمير: "تركيا بلد من المفروض أن نظامه المعلن جمهوري علماني ديمقراطي وأردوغان بعد فشل الانقلاب عليه - بشهادة منظمات دولية - اعتقل فوق ال100 ألف بحجة الانقلاب بما لا يتوافق بأي حال مع الديمقراطية (المزعومة) ومع ذلك يعطي العالم دروسا عن الحريات وينّظر عن العدل والعدالة".

وأضاف: "قلت هذا سابقا وسأل البعض: كيف تنتقد عدم ديمقراطية أردوغان وأنت لست في بلد ديمقراطي؟.. الديمقراطية أسلوب من أساليب الحكم نجح في دول نجاحا باهرا وفشل في أخرى وأريد أن أسأل العباقرة الذين اكتشفوا السر الخطير أننا لسنا دولة ديمقراطية: متى ادّعينا أننا دولة نظامها ديمقراطي؟!"

وتابع: "دولتنا دولة نظامها ملكي يبايع فيها المواطنون الملك شرعا على كتاب الله وسنة رسوله على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وسلطة الملك مطلقة وفق محددات موجودة في النظام الأساسي للحكم .. والحمدلله وحده أثبتت الأحداث وتظل تثبت التفاف الشعب حول قيادته رغم أنف الكارهين".

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملموسا منذ سنوات بسبب قضايا في السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يوم 2 أكتوبر 2018 في قنصلية المملكة باسطنبول.

وتحتل السعودية المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019 حيث وصل هذا المؤشر في حينه 2.3 مليار دولار.