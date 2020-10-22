عاجل .. الرئيس اللبنانى يكلف سعد الحريرى بتشكيل الحكومة الجديدة

وبحسب شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فإن الاستشارات النيابية فى قصر بعبدا انتهت بحصول الحريرى على 64 صوتا مؤيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية. وقدم الحريرى، نفسه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة، يمكنها أن تنفذ خارطة الطريق التى وضعها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لتطبيق إصلاحات تمهد لإطلاق المساعدات الخارجية التى يحتاجها لبنان بشدة.

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