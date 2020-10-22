تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة بـ65 صوتا بأقل من 4 أصوات من...

انتهت الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بحصول سعد الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.
سمي الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر بعبدا، لتشكيل الحكومة المقبلة بمجموع أصوات بلغ 65 نائبا مقابل 53 نائبا لم يسموا أحدا. والجدير بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كان قد نال 69 صوتا في الاستشارات الماضية.
النواب الذين سموا الحريري هم: رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، كتلة المستقبل، كتلة التكتل الوطني، كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، كتلة الوسط المستقل، الكتلة القومية الاجتماعية، كتلة نواب الأرمن، كتلة التنمية والتحرير (وتضم النائب قاسم هاشم) والنواب المستقلون: نهاد المشنوق، ادي دمرجيان، ميشال ضاهر، جهاد الصمد، جان طالوزيان وعدنان طرابلسي.
أما النواب الذي لم يسموا أي شخصية، فهم: نواب كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة اللقاء التشاوري (باستثناء النائب قاسم هاشم الذي سيشارك مع كتلة التنمية والتحرير)، كتلة الجمهورية القوية، وتكتل لبنان القوي وكتلة ضمانة الجبل، والنواب المستقلون أسامة سعد وفؤاد مخزومي وشامل روكز وجميل السيد.
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