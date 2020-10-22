سعد الحريرى : أسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين

وأضاف الحريرى فى كلمة مقتضبة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أسعى لوقف الانهيار الذى يتهدد اقتصاد لبنان وأمنه، مؤكدا أن الأولوية هى لإعادة إعمار ما دمّره انفجار المرفأ.

وكلف الرئيس اللبنانى، ميشال عون، السياسى سعد الحريرى، وهو رئيس وزراء سابق، بتشكيل الحكومة الجديدة.