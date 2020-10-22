ميشال عون يبدأ مشاورات نيابية لاختيار رئيس الحكومة الجديد

وتقول مصادر إنه سيتم تكليف السياسى سعد الحريرى، وهو رئيس وزراء سابق، بتولى المنصب مرة أخرى خلال المشاورات الرسمية مع الكتل النيابية. إلا أنه سيواجه تحديات كبرى لتجاوز الشقاق فى المشهد السياسى اللبنانى وتشكيل حكومة جديدة.
وقدم الحريرى، نفسه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة، يمكنها أن تنفذ خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتطبيق إصلاحات تمهد لإطلاق المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان بشدة.
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