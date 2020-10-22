محمد بن راشد يعلن الفائز بلقب بطل تحدى القراءة العربى

وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه بموقع "تويتر" :" سلطان سالم المزروعى.. 11 عاما .. قرأ 300 كتاب فى عام واحد.. تصدر اليوم 450 ألف طالب فى الإمارات شاركوا فى تحدى القراءة العربى... الذى وصل عدد مشاركيه 21 مليون طالب فى 51 دولة حول العالم... تحية لسلطان.. وتحية لجيل عربى قارئ وقادر على المنافسة".

ويهدف تحدى القراءة العربى، الذى تنعقد نسخته الخامسة افتراضياً فى 14 دولة عربية و38 أجنبية، إلى إنتاج حراك قرائى ومعرفى شامل، يرسخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.