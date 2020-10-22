المخابرات التركية تمنع صحفياً فلسطينياً من تناول الأدوية

منعت المخابرات التركية الصحفي أحمد الأسطل من تناول الأدوية والعلاج وتحرمه من مقابلة طبيبه الخاص علماً بأنه مريض سرطان ويعاني من أمراض مزمنة خطيرة .

يذكر بأن المخابرات التركية تحتجز الصحفي الفلسطيني أحمد الأسطل منذ حوالي شهر في ظروف توقيف غير إنسانية وقد ثبت تعذيبه بالصواعق الكهربائية والحرمان من النوم وكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي تحت حجج واهية .

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