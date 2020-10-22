توقيع مذكرة إعفاء من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، اليوم الخميس، إنه أصبح بإمكان المواطنين السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما فى كل زيارة، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





ويأتى ذلك بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل، والتى تم توقيعها من قبل مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة عمر سيف غباش، ومن جانب إسرائيل شلومو مور يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، خلال استقباله الوفد الإماراتى لدى وصوله تل أبيب، الثلاثاء الماضى، إنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون مع الإمارات فى مجالات عدة ستصنع الأفضل للشعوب، كما أكد أنه سيتم فتح الأجواء بين الإمارات وإسرائيل وإلغاء التأشيرات بين البلدين.

وقال غباش، إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضى دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة، مشيرا إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين فى تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التى تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون فى المنطقة، وفى إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد غباش أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.