العراق يعلن إعادة تشغيل الخط الجوى مع أوروبا

وقالت وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية فى مدينة فرانكفورت الألمانية بلسم السامر، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، "إنه جرت إعادة العمل بالخط الجوى الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق، عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلى مع شركة "إير إكسبلور الجيكية"، والتى ستقوم اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل بإطلاق أربع رحلات من ألمانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن".
وأضافت أن التوقيع على العقد الجديد يأتى بعد زيارة وزير النقل العراقى الأخيرة إلى برلين ضمن وفد رئيس الوزراء الكاظمى.
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