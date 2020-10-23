نزع 2151 لغما حوثيا من مديرية موزع فى تعز

أعلن المشروع السعودى لنزع الألغام فى اليمن "مسام" نزع أكثر من ألفى لغم وعبوة ناسفة، وقذيفة غير منفجرة من مخلفات ميليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية موزع بمحافظة تعز، جنوبى غرب اليمن.





ونقل المركز الإعلامى للمشروع عن قائد "الفريق 23 مسام" المهندس عبدالله إبراهيم قوله إن"فريقه "تمكّن من نزع 2151 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة فى مديرية موزع غربى تعز"، حسبما نقلت قناة "الحدث". وأشار إبراهيم إلى أن "الألغام التى نزعها فريقه كانت مزروعة فى الطرقات الرئيسية والفرعية بمنطقة الجاهلية والمناطق المحيطة بها بمديرية موزع وكانت تشكل عائقاً كبيراً لحركة المواطنين وتنقلاتهم". ويحسب قائد "الفريق 23 مسام"، فإن إجمالى المساحة التى تمكن فريقه من تأمينها تبلغ 293,166 متر مربع وهى عبارة عن ممرات طرق ومساحات زراعية ومناطق تجمعات سكنية. يذكر أن ميليشيا الحوثى الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة فى مختلف المناطق اليمنية ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

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