الجزائر .. 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس إلى 1888 والإصابات إلى 55357. وسجلت السلطات الصحية 136 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للمتعافين من المرض إلى 38618. وتشير الأرقام المسجلة فى الأيام الأخيرة إلى استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات، مع تجاوزها عتبة الـ200 حالة يوميا.

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