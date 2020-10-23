15 قتيلا بينهم قادة سابقون فى داعش فى هجوم غرب إدلب السورية

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إنه قُتل ما لا يقل عن 15 بينهم مدنى على الأقل، وأمنى سابق فى تنظيم داعش الإرهابى، انضم لصفوف هيئة تحرير الشام لاحقاً، وآخرين قادة فى هيئة تحرير الشام، فى هجوم غرب إدلب السورية، مساء اليوم الخميس.





وأضاف المرصد، أنه جرح آخرون فى استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولى، استهدفت مأدبة عشاء، فى قرية جكارة بريف سلقين قرب الحدود السورية-التركية. ورصد المرصد السورى، قبل قليل، طائرات مسيرة يرجح أنها تابعة لـ"التحالف الدولى" قصفت اجتماعاً ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين فى إحدى المزارع فى قرية جكارة الحدودية مع تركيا بريف سلقين غرب إدلب، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

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