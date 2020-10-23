فيديو- سمية عسلة: أردوغان يدعم أذربيجان للضغط على أوروبا

وأضافت عسلة فى مداخلة هاتفية لقناة سعودية 24، أن أردوغان لم يلتفت إلى معاناة شعبه الاقتصادية بل قام برفع راتبه الشهرى رغم ما تعانيه تركيا من انهيار اقتصادى.

كما تابعت بأن أردوغان قام ببيع بلاده للدوحة، فعلى سبيل المثال باع ميناء "أنطاكيا" إلى قطر مقابل 140 مليون دولار، كذلك باع قصر الأمير برهان الدين أفندى وهو قصر تاريخى وأثرى فى تركيا إلى قطر مقابل 100 مليون يورو دخلوا خزانته هو وعائلته.

وأشارت أيضا إلى أن موزه والدة تميم ومعها زوجة نائب رئيس وزراء قطر السابق وتدعى منيرة بنت ناصر المسند اشتروا 44 ألف متر مربع من الأراضى التركيه بولاية "يالوفا" ليبنوا عليها قصور مملوكه لعائلة تميم بن حمد. بالاضافه إلى شركة triple M القطريه التى اقتطعت 10 آلاف متر مربع من بلدة أرناؤوط كوى التركية.

أما فيما يخص سياسات أردوغان الخارجية، فقالت عسلة، إنه "ارتكب العديد من الحماقات فى سوريا وليبيا"، مضيفة أن حماقته امتدت مؤخرا بدخوله أذربيجان وذلك بغرض الضغط على أوروبا وإيجاد أرض جديده تستقبل المرتزقه التابعين له.