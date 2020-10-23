متحدث الصحة يُحذر من موجة ثانية لكورونا

حذرت وزارة الصحة، من خطورة التساهل بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد خلال الفترة الحالية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه إذا لم يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية؛ واستمر التساهل وعدم التعاون، فإن ذلك قد يتسبب في حدوث موجة ثانية من الفيروس، وتزايد الإصابات، مضيفاً “لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة”.

وأبان أن خطوات الوقاية يسيرة، وتتمثل في لبس الكمامة، وترك مسافة آمنة، وغسل أو تعقيم اليدين باستمرار، وإجراء الفحص عند مخالطة المصاب أو الشعور بالأعراض.