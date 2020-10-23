«الداخلية» توضح حالات تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية وقيمة الغرامة

جددت وزارة الداخلية تحذيرها من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي يعاقب بالغرامة المالية.

وأوضحت الداخلية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ غرامة قدرها (1000) ريال.

وبينت وزارة الداخلية أن حالات تعدم مخالفة الإجراءات الاحترازية تشمل عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي؛ ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.